2019-03-03T18:39:57+03:00
Общество

В детских поликлиниках Петербурга до конца года введут единые электронные карты

Также медики разработают тесты, чтобы выявлять рак у малышей на ранних стадиях
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Врачи перейдут на электронные картыВрачи перейдут на электронные картыФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге вплотную взялись за больницы. Теперь в городе должны появиться единые электронные карты. В детских поликлиниках это произойдет до конца 2019 года. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов.

- До конца года мы должны перейти на "бережливую поликлинику", - пояснил Александр Беглов. - Для детских поликлиник - это единая электронная карта для детей, чтобы не стоять в очередях. Эту сеть нужно объединить также для школ и детских садов, чтобы была единая электронная система.

Глава города также пояснил, что комитет по здравоохранению сейчас готовит специальные тесты, с помощью которых врачи будут следить за здоровьем детей. Это поможет выявить болезни на ранних стадиях, в том числе - онкологию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24