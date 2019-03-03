В детских поликлиниках Петербурга до конца года введут единые электронные карты

СЕГОДНЯ 18:37 2019-03-03T18:39:57+03:00

Также медики разработают тесты, чтобы выявлять рак у малышей на ранних стадиях

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В Санкт-Петербурге вплотную взялись за больницы. Теперь в городе должны появиться единые электронные карты. В детских поликлиниках это произойдет до конца 2019 года. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов.

- До конца года мы должны перейти на "бережливую поликлинику", - пояснил Александр Беглов. - Для детских поликлиник - это единая электронная карта для детей, чтобы не стоять в очередях. Эту сеть нужно объединить также для школ и детских садов, чтобы была единая электронная система.

Глава города также пояснил, что комитет по здравоохранению сейчас готовит специальные тесты, с помощью которых врачи будут следить за здоровьем детей. Это поможет выявить болезни на ранних стадиях, в том числе - онкологию.

ИСТОЧНИК KP.RU