В Петербурге потушили пожар в доме на Шлиссельбургском проспекте
В огне, к счастью, никто не пострадал
Пожарные тушили огонь с помощью автолестницы Фото: ДТП и Чп Петербурга
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ЧП произошло вечером в Невском районе. В доме на проспекте Шлиссельбургский загорелась квартира. К месту происшествия сразу же выехали спасатели и медики.
- В трехкомнатной квартире двенадцатиэтажного жилого дома, на кухне площадью 15 квадратных метров горела обстановка по всей площади, - сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Открытое горение ликвидировано.
Всего на пожар выезжали 5 машин и 20 спасателей. К счастью, в огне никто не пострадал. Чтобы потушить огонь, пожарные развернули автолестницу.
ИСТОЧНИК KP.RU