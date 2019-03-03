В Петербурге потушили пожар в доме на Шлиссельбургском проспекте

СЕГОДНЯ 21:12 2019-03-03T21:14:40+03:00

Пожарные тушили огонь с помощью автолестницы Фото: ДТП и Чп Петербурга

В огне, к счастью, никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло вечером в Невском районе. В доме на проспекте Шлиссельбургский загорелась квартира. К месту происшествия сразу же выехали спасатели и медики.

- В трехкомнатной квартире двенадцатиэтажного жилого дома, на кухне площадью 15 квадратных метров горела обстановка по всей площади, - сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Открытое горение ликвидировано.

Всего на пожар выезжали 5 машин и 20 спасателей. К счастью, в огне никто не пострадал. Чтобы потушить огонь, пожарные развернули автолестницу.

ИСТОЧНИК KP.RU