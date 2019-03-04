Прогноз погоды на понедельник, 4 марта, в Петербурге: Ясно, морозно и скользко

СЕГОДНЯ 07:39 2019-03-04T07:39:05+03:00

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Март в Петербурге – зимний месяц. Эту фразу синоптиков горожане вспомнят еще не раз. И начало календарной весны только подтверждает прогноз метеорологов. 2 марта Петербурге неожиданно накрыла метель, а в ночь на 4 число температура упала до минус 10 градусов.

- В понедельник в Петербурге ожидается облачная с прояснениями, но без осадков, погода. Ветер юго-восточный, умеренный. На дорогах гололедица. Температура днем составит от -1 до -3 градусов. Атмосферное давление не изменится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Спешащие с утра на работу петербуржцы уже успели оценить по-настоящему зимние пейзажи города, более подходящие новогодним праздникам. Но нет, на носу 8 марта- праздник весны. А синоптики тем временем не обещают потепления.

Во вторник ночью будет около десяти градусов мороза, а днем около ноля и мокрый снег. Среда же «порадует» ночными заморозками до -11 и дневной метелью с температурой около – 3 градусов. А тепло в город придет ближе к апрелю.

ИСТОЧНИК KP.RU