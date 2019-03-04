2019-03-04T08:03:03+03:00
Происшествия

На Комендантском проспекте пожарные тушили общий коридор

А на проспекте Энтузиастов горевший на улице автомобиль
Петр КИБЕР
Поделиться:
На третьем этаже дома на Комендантском 24, корпус 3 горел общий коридор. Фото: vk.com/spb_todayНа третьем этаже дома на Комендантском 24, корпус 3 горел общий коридор. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Неспокойной выдалась ночь для жителей дома номер 23, корпус 3 по Комендантскому проспекту. Около 23:00 на лестничной клетке третьего этажа вспыхнул пожар. Несмотря на то, что бойцы МЧС прибыли почти моментально, тушить огонь пришлось больше часа.

- Неизвестный поджег коридор между квартирами. Обгорели две входные двери и выгорел электрощиток. Света нет, - сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По сообщению пресс-службы петербургского управления МЧС, с огнем пожарные справились в 0:19. В процессе огнеборцам пришлось эвакуировать несколько жильцов парадной, но через некоторое время люди вернулись домой.

По предварительной версии, огонь мог возникнуть в квартире одного из жителей, ведущего не самый приятный образ жизни.

Другое ЧП произошло ближе к утру на проспекте Энтузиастов. Здесь полыхал припаркованный у дома автомобиль. Огонь вспыхнул около 3:00, но уже через полчаса был потушен. Машина, правда., сгорела полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура потребовала вернуть декор на фасад дома на Малой Посадской
«Газель» внезапно поумнела перед Мостом глупости, но все равно попала в ДТП
Петербургский театр представит на «Золотой маске» спектакль про Цацики
На парковке у крематория из машины украли две бутылки водки и четыре литра вина
Русский музей будет продавать сумки и футболки с принтами украденной картины Куинджи
Радимов рассказал о второй победе «Зенита-2» за полгода
Прогноз погоды на понедельник, 4 марта, в Петербурге: Ясно, морозно и скользко
В Петербурге потушили пожар в доме на Шлиссельбургском проспекте
В Петербурге станцию метро Гражданский проспект закрывали на проверку
В детских поликлиниках Петербурга до конца года введут единые электронные карты
В Петербурге маршрутка снесла светофор, который упал на прохожего
Жители Петербурга искупались в ледяной Неве
В Смольном еще не определись с датой проведения «Алых парусов» в 2019 году
У Жителя Петербурга угнали Maserati Levante за пять миллионов рублей
В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели трех мужчин, выпрыгнувших из горящей квартиры
В Петербурге школьница отравилась медицинскими препаратами
В Петербурге из-за гололеда четыре автобуса попали в ДТП
В Сестрорецке банка меда пенсионерке обошлась в 17 тысяч рублей
Ветер сдул на прохожую эмблему с вывести торгового комплекса
Скинхед-трансгендер испортил граффити с Цоем