На Комендантском проспекте пожарные тушили общий коридор

СЕГОДНЯ 08:03 2019-03-04T08:03:03+03:00

А на проспекте Энтузиастов горевший на улице автомобиль

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Неспокойной выдалась ночь для жителей дома номер 23, корпус 3 по Комендантскому проспекту. Около 23:00 на лестничной клетке третьего этажа вспыхнул пожар. Несмотря на то, что бойцы МЧС прибыли почти моментально, тушить огонь пришлось больше часа.

- Неизвестный поджег коридор между квартирами. Обгорели две входные двери и выгорел электрощиток. Света нет, - сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По сообщению пресс-службы петербургского управления МЧС, с огнем пожарные справились в 0:19. В процессе огнеборцам пришлось эвакуировать несколько жильцов парадной, но через некоторое время люди вернулись домой.

По предварительной версии, огонь мог возникнуть в квартире одного из жителей, ведущего не самый приятный образ жизни.

Другое ЧП произошло ближе к утру на проспекте Энтузиастов. Здесь полыхал припаркованный у дома автомобиль. Огонь вспыхнул около 3:00, но уже через полчаса был потушен. Машина, правда., сгорела полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU