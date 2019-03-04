2019-03-04T08:27:12+03:00
Спорт

Радимов рассказал о второй победе «Зенита-2» за полгода

Дубль сине-бело-голубых смог одолеть ярославский «Шинник» со счетом 1:0
Петр КИБЕР
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"Зенит-2" Владислава Радимова выиграл. Второй раз за полгода."Зенит-2" Владислава Радимова выиграл. Второй раз за полгода.Фото: Александр ГЛУЗ
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В отличие от первой команды «Зенита», лидирующей в Российской премьер-лиге, дубль сине-бело-голубых, столь же уверенно занимает последнюю строчку турнирной таблицы первого дивизиона – Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Но накануне петербуржцы одержали победу. Вторую за полгода.

- Были очень хорошие моменты и не очень приятные, нам есть над чем работать, в том числе и над индивидуальным мастерством, - заявил на послематчевой пресс-конференции главной тренер «Зенита-2» Владислав Радимов.

При этом наставник петербуржской молодежи остался доволен обороной – команда не пропустила. Правда и единственный гол был забит не с игры, а с пенальти. На 15-й минуте отличился Илья Воробьев.

Впрочем, эта победа стала второй за полгода. «Зенит-2» не выигрывал с прошлого сентября, потерпев пять поражений подряд. В настоящий момент команда набрала 11 очков и уверенно занимает последнее, 20-е место в ФНЛ, отставая от предпоследней «Сибири» на 12 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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