На парковке у крематория из машины украли две бутылки водки и четыре литра вина
Люди просто так не приезжают в городской крематорий. Либо у них трагедия, либо по делам. Но и в таком месте орудуют злоумышленники. И довольно бессовестные. Пользуясь тем, что парковка расположена в отдалении от ритуального комплекса, они обворовывают автомобили.
- В полицию Красногвардейского района обратилась 27-летняя петербурженка, которая сообщила о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По словам девушки, пока она была в крематории, неизвестные разбили заднее стекло ее иномарки и вытащили из салона ноутбук, сотовый телефон, сумку, портфель, прочие личные вещи. Не побрезговали злодеи даже наушниками и очками потерпевшей.
Добычей грабителей стали также две бутылки водки и четыре литра вина. Общий ущерб петербурженка оценила в 75 тысяч рублей. По факту происшествия заведено уголовное дело по статье «кража». Беспринципных злоумышленников ищет полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU