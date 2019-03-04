2019-03-04T10:04:35+03:00
Происшествия

На парковке у крематория из машины украли две бутылки водки и четыре литра вина

Также злоумышленники унесли ноутбук, мобильный телефон и прочие попавшие под руку вещи
Петр КИБЕР
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В Петербурге злодеи утащили из припаркованой у крематория машины дорогие вещи и алкоголь.В Петербурге злодеи утащили из припаркованой у крематория машины дорогие вещи и алкоголь.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Люди просто так не приезжают в городской крематорий. Либо у них трагедия, либо по делам. Но и в таком месте орудуют злоумышленники. И довольно бессовестные. Пользуясь тем, что парковка расположена в отдалении от ритуального комплекса, они обворовывают автомобили.

- В полицию Красногвардейского района обратилась 27-летняя петербурженка, которая сообщила о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По словам девушки, пока она была в крематории, неизвестные разбили заднее стекло ее иномарки и вытащили из салона ноутбук, сотовый телефон, сумку, портфель, прочие личные вещи. Не побрезговали злодеи даже наушниками и очками потерпевшей.

Добычей грабителей стали также две бутылки водки и четыре литра вина. Общий ущерб петербурженка оценила в 75 тысяч рублей. По факту происшествия заведено уголовное дело по статье «кража». Беспринципных злоумышленников ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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