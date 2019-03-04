2019-03-04T10:36:34+03:00
Звезды

Петербургский театр представит на «Золотой маске» спектакль про Цацики

История о мальчике, идущем в школу, поставлена по произведению шведской писательницы Мони Нильсон-Брэнстрем
Петр КИБЕР
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Петербургский театр "Суббота" представит на"Золотой маске" историю про шведского школьника.Петербургский театр "Суббота" представит на"Золотой маске" историю про шведского школьника.Фото: "КП" Архив
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Петербургский театр «Суббота» представит на фестивале «Золотая маска» трогательную историю о маленьком мальчике, у которого воспитывает мать-одиночка и у которого возникают трудности в школе.

- Спектакль «Цацики идет в школу» поставлен по одноименной книге шведской писательницы Мони Нильсон-Брэнстрем, - пишет ТАСС.

И сами авторы спектакля и критики уверены, что эта история типична для любой страны. Школа вообще учит выживанию, и не только русская, но и шведская.

При этом петербургским актерам и режиссеру Юлии Каландаришвили удалось передать все легким языком, несмотря на серьезность тем, поднимаемым в книге шведской писательницы.

- У спектакля, как и у книги, легкое звучание, хотя вопросы затронуты важные: воспитание сына матерью-одиночкой, трудности адаптации ребенка и даже травля в школе, - уверена критик Мария Долматова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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