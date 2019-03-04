«Газель» внезапно поумнела перед Мостом глупости, но все равно попала в ДТП
Не одна беда, так другая. Знаменитый петербургский Мост глупости продолжает собирать дань в виде разбитых автомобилей. И если раньше машины врезались в саму конструкцию, то теперь столкновения происходят на подъезде к развязке.
- У Моста глупости на Ленсоветовской дороге встретились «Газель» и Mazda, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
При этом свидетели аварии уточняют, что грузовик в любом случае не проходил под мостом по габаритам, вероятно намекая, что «Газель» внезапно поумнела – водитель в паре метров от железобетонной конструкции, в которую врезалось больше 160 автомобилей, видимо заметил плакат «Низкий мост «Газель» не проедет» и решил отвернуть в сторону.
Но его маневра не ожидал водитель японской легковушки, пытавшийся проскочить слева. В итоге два одиночества встретились, создав трудности для остальных участников движения.
Напомним, что на прошлой неделе под Мостом глупости застрял трактор с сеном.
ИСТОЧНИК KP.RU