2019-03-04T11:00:11+03:00
Происшествия

«Газель» внезапно поумнела перед Мостом глупости, но все равно попала в ДТП

Водитель грузовичка понял, что не пролезет под конструкцией и резко крутанул руль
Петр КИБЕР
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Не в сам мост, так рядом. "Газель" поумнела, но от аварии это не спасло. Фото: vk.com/spb_todayНе в сам мост, так рядом. "Газель" поумнела, но от аварии это не спасло. Фото: vk.com/spb_today
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Не одна беда, так другая. Знаменитый петербургский Мост глупости продолжает собирать дань в виде разбитых автомобилей. И если раньше машины врезались в саму конструкцию, то теперь столкновения происходят на подъезде к развязке.

- У Моста глупости на Ленсоветовской дороге встретились «Газель» и Mazda, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При этом свидетели аварии уточняют, что грузовик в любом случае не проходил под мостом по габаритам, вероятно намекая, что «Газель» внезапно поумнела – водитель в паре метров от железобетонной конструкции, в которую врезалось больше 160 автомобилей, видимо заметил плакат «Низкий мост «Газель» не проедет» и решил отвернуть в сторону.

Но его маневра не ожидал водитель японской легковушки, пытавшийся проскочить слева. В итоге два одиночества встретились, создав трудности для остальных участников движения.

Напомним, что на прошлой неделе под Мостом глупости застрял трактор с сеном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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