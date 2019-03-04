Почти 1400 ДТП произошло в Петербурге за выходные

СЕГОДНЯ 12:12 2019-03-04T12:12:45+03:00

В Петербурге за выходные произошло 1385 ДТП. Фото: УГИБДД по СПБ и ЛО

Изменить размер текста: A A

Зима, внезапно вернувшаяся на Северо-Запад в начале календарной весны, не могла не сказаться на аварийности. Так, из-за снега и гололеда в минувшие выходные в Петербурге произошло почти 1400 аварий, а точнее 1385. Еще 255 ДТП произошло на дорогах 47 региона.

- За период с 1 марта по 3 марта 2019 года в дорожных инцидентах в Петербурге и Ленинградской области пострадали 62 человека, в том числе шестеро детей, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

По счастью, несмотря на массовый всплеск аварийности, никто из водителей, пассажиров или пешеходов не погиб. Тем не менее сотрудники дорожной полиции напоминают водителям о сложной дорожной обстановке.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня возможны дневные оттепели и ночные заморозки, что создает идеальные условия для образования гололеда на трассах города и области.

ИСТОЧНИК KP.RU