Весна в Петербурге: На солнечной Петропавловке появились «моржи»

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-04T15:27:53+03:00

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За окном еще минусовая температура и ночные морозы, а в душе у жителей Петербурге уже весна. Как только в понедельник, 4 марта, на улицы выглянуло яркое, теплое солнце, на пляжах Петропавловской крепости, вдоль гранитных стен появились «моржи». Принимающие солнечные ванны, ловят каждый луч света и стараются, чтобы загар был максимально ровным. Поэтому отдыхают в одних плавках.

- Парней в шортах мы уже видели. Можно смело утверждать, что весна пришла, - поделились фотографией любителей северного загара в телеграм-канале «Аварийный Петербург».

Впрочем, для Петербурга «моржи» - это обычное явление. Каждый год вокруг бастионов Петропавловской крепости собираются люди и ловят теплые лучи такого редкого в Северной столице солнца.

Петербургские «моржи» устраивают иногда и спортивные мероприятия-акции. В ноябре 2018 года они по-своему отметили открытие VII Санкт-Петербургского культурного форума и совершили заплыв по Неве с надувными дельфинами.

ИСТОЧНИК KP.RU