Верховный суд РФ подтвердил позицию «Петербургтеплоэнерго» по Карелии

СЕГОДНЯ 14:50 2019-03-04T14:50:46+03:00

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20 февраля в Верховном суде Российской Федерации состоялось заседание, на котором рассматривалась апелляционная жалоба министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия. Минстрой пытался оспорить вынесенное в октябре 2018 года решение республиканского Верховного суда, удовлетворившего требование «Петербургтеплоэнерго» о признании недействующим приказа Минстроя РК от 31.05.2017 г. №156 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Карелия».

Майским Приказом 2017 года Минстрой установил норматив равный 0 (ноль) кубометров в месяц на квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества. Установление такого норматива, по мнению компании, было произведено без учета всех обязательных требований к формированию нормативов. Данный приказ был признан недействительным в октябре прошлого года. После этого Минстрой подал апелляцию, чтобы оспорить решение, но проиграл дело.

Верховным судом Российской Федерации жалоба оставлена без удовлетворения. Ранее в феврале 2018 года Верховный Суд РФ оставил в силе Решение Верховного Суда Республики Карелия, которым также были удовлетворены требования ООО «Петербургтеплоэнерго» о признании незаконным снижения тарифов на тепловую энергию, установленных Обществу. Снижение тарифов было проведено дважды в 2017 году Государственным Комитетом РК по ценам и тарифам.

ИСТОЧНИК KP.RU