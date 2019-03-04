Историческую усадьбу Орловых-Денисовых в Коломягах продают через сайт объявлений за 70 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-04T15:00:05+03:00

Восемь лет назад за аварийное здание покупатель заплатил почти вдвое меньше

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Многострадальная историческая усадьба Орловых-Денисовых в Коломягах, которая долгие годы находится в аварийном состоянии, вновь выставлена на продажу. И, что странно для объекта такого уровня и стоимость – через сайт бесплатных объявлений. Цена лота – 70 миллионов рублей.

- Здание может быть использовано для размещения общественно-деловых или социальных объектов. Учитывая локальное окружение – жилая застройка, целесообразно использование здания под объекты социальной инфраструктуры (частный детский сад, досуговый центр, медцентр и прочее), - говорится в объявлении.

Площадь дома – почти 1400 квадратных метров. При этом в 2011 году нынешний собственник приобрел здание, являющееся объектом культурного наследия федерального значения за 40 миллионов. По договору должен был быть проведен ремонт, однако усадьба только разрушалась и горела. Сейчас там нет ни воды, ни отопления. Стоимость реконструкции оценивается в 30-35 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU