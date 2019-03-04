Шесть парков в Петербурге соединят велодорожками

СЕГОДНЯ 15:09 2019-03-04T15:09:27+03:00

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Порой очень приятно прокатиться по городу налегке, крутя педали и наслаждаться видами. Долго гнать велосипед в скором времени в Петербурге можно будет по двум новым веломаршрутам. В городе центр управления парковками планирует построить две трассы, которые будут соединять два парка в Красногвардейском и четыре парка в Кировском районах Северной столицы.

-Центр управления парковками открыл конкурс на проектирование маршрутов. В планах проложить дорожки по проспекту Ветеранов от Воронцовского сквера, через парк Александрино и Полежаевский до Сосновой Поляны, далее до Ладожского парка и Малиновки, - сообщили в понедельник, 4 марта, в Смольном.

От парка до парка маршруты также будут проходить по Заневскому проспекту, проспекту Косыгина и Энергетиков.

Как будет выглядеть план обустройства велодорожек, будущий подрядчик должен будет предоставить до 15 ноября 2019 года. До 31 октября 2020 года также будет подготовлен проект реконструкции светофоров на маршрутах. Появление первых велодорожек на проспектах Косыгина, Ветеранов и Заневском планиурется на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU