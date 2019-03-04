Метель, ветер, гололед: Перед 8 марта погода в Петербурге снова резко испортится
Начало марта в Санкт-Петербурге выдалось снежным. И, по прогнозам синоптиков, пока ждать весны рано. В ближайшие дни, 5-8 марта 2019 года, в Северной столице продолжит мести. Согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в течение трех дней в городе на Неве будет сильный ветер, мокрый снег, а на дорогах - гололедица.
Погода резко ухудшится 5 марта: метель, снежные накаты. К этому всему 6 марта прибавится ветер с порывами до 15 м/с.
- В восточной части Финского залива и на акватории Ладожского озера продолжается разрушение льда, поэтому выход на лед опасен, - предупреждают в свою очередь спасатели.
5-7 марта в регионе повышается вероятность ДТП, возможны затруднения в движении по автодорогам Ленинградской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU