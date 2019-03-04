Метель, ветер, гололед: Перед 8 марта погода в Петербурге снова резко испортится

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-04T16:32:09+03:00

В связи с неблагоприятным прогнозом МЧС выпустили экстренное предупреждение

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Начало марта в Санкт-Петербурге выдалось снежным. И, по прогнозам синоптиков, пока ждать весны рано. В ближайшие дни, 5-8 марта 2019 года, в Северной столице продолжит мести. Согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в течение трех дней в городе на Неве будет сильный ветер, мокрый снег, а на дорогах - гололедица.

Погода резко ухудшится 5 марта: метель, снежные накаты. К этому всему 6 марта прибавится ветер с порывами до 15 м/с.

- В восточной части Финского залива и на акватории Ладожского озера продолжается разрушение льда, поэтому выход на лед опасен, - предупреждают в свою очередь спасатели.

5-7 марта в регионе повышается вероятность ДТП, возможны затруднения в движении по автодорогам Ленинградской области.

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Впрочем, сетовать на слякоть жители города на Неве начали с 1703 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU