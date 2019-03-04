«Зенит» поздравил Малафеева с 40-летием
Казалось бы, лишь недавно с трибун «Петровского» раздавалось громогласное «Слава! Слава!». Это фанаты скандировали речевки в честь Вячеслава Малафеева, «вытащившего» очередной матч «Зенита». Но и клуб уже давно перебрался на «Газпром Арену» и самому голкиперу стукнуло 40.
- Малафеев — рекордсмен клуба по сыгранным за «Зенит» минутам (39 167) и по завоеванным кубкам и медалям (16). Вместе с сине-бело-голубыми он четырежды выигрывал чемпионат России, дважды — Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА, - сообщает пресс-служба «Зенита».
Вячеслав, наряду с Александром Кержаковым и Андреем Аршавиным – воспитанник сине-бело-голубых, что всегда особо ценили фанаты. Он долгие годы был бессменным и основным стражем ворот, а всего в «Зените» провел 17 сезонов, в которых сыграл 442 матча (в том числе 164 на ноль). Еще 29 раз Малафеев выходил на поле в составе сборной России.
- Уважаемый Вячеслав Александрович, с днем рождения! Желаем успехов во всех делах!, -говорится на сайте сине-бело-голубых.
Впрочем, родной клуб он не оставляет и сейчас, работая заместителем спортивного директора. А «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» присоединяется к поздравлениям и желает Вячеславу Малафееву всегда оставаться в форме.
ИСТОЧНИК KP.RU