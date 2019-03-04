Очередной день минирования в Петербурге: школы, детсад, ВУЗ
Новая, уже не важно какая по счету волна ложных минирований пришла в Петербург. С утра 4 марта из-за писем о заложенных взрывных устройствах были эвакуированы несколько учебных заведений.
На данный момент список выглядит так: школа номер 655 Приморского района и прикрепленный к ней детский сад, школы номер 549, 375, 590, 568, 247, 352, 369, а также Невский институт дизайна.
Пока, к счастью, никаких бомб в учебных заведениях обнаружено не было, после проверки помещений ученики вернулись за парты. Об эвакуации других объектов также не сообщается.
Напомним, что массовая волна «телефонного терроризма» началась в Петербурге 16 февраля, а пик пришелся на понедельник, 18 февраля, когда сообщения о взрывных устройствах пришли более чем в тысячу школ, ВУЗов, бизнес-центров, больниц и прочих учреждений. Эвакуированы были почти 500 из них.
ИСТОЧНИК KP.RU