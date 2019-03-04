Очередной день минирования в Петербурге: школы, детсад, ВУЗ

СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-04T15:58:00+03:00

В очередной раз из школ эвакуировали детей. "телефонные террористы" никак не могут остановиться. Фото: vk.com/spb_today

Волна сообщений о заложенных бомбах накрыла город на Неве 16 февраля и с тех пор практически не прекращалась

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Новая, уже не важно какая по счету волна ложных минирований пришла в Петербург. С утра 4 марта из-за писем о заложенных взрывных устройствах были эвакуированы несколько учебных заведений.

На данный момент список выглядит так: школа номер 655 Приморского района и прикрепленный к ней детский сад, школы номер 549, 375, 590, 568, 247, 352, 369, а также Невский институт дизайна.

Пока, к счастью, никаких бомб в учебных заведениях обнаружено не было, после проверки помещений ученики вернулись за парты. Об эвакуации других объектов также не сообщается.

Напомним, что массовая волна «телефонного терроризма» началась в Петербурге 16 февраля, а пик пришелся на понедельник, 18 февраля, когда сообщения о взрывных устройствах пришли более чем в тысячу школ, ВУЗов, бизнес-центров, больниц и прочих учреждений. Эвакуированы были почти 500 из них.

ИСТОЧНИК KP.RU