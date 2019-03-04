Пропавшего два года назад петербуржца нашли мертвым в сестрорецком лесу

СЕГОДНЯ 16:39 2019-03-04T16:40:37+03:00

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В Сестрорецком районном суде Петербурга рассмотрят уголовное дело об убийстве мужчины, который считался пропавшим без вести уже как два года. Оказалось, что причастны к его смерти трое его знакомых, с которым он вместе проводил время, выпивая алкоголь. В понедельник, марта, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении обвиняемых.

- Еще весной 2017 года в полицию обратился местный житель Курортного района и рассказал о том, что его сын бесследно пропал. Правоохранители заметили, что в этом исчезновении есть криминальный характер, - рассказали в прокуратуре Петербурга.

В мае 2017 года четверо мужчин, среди которых находился пропавший сын, выпивали спиртное на одной квартире в Сестрорецке. Как это порой бывает, во время застолья возник конфликт. Один из собутыльников решил поставить точку в споре, схватил острый предмет и заколол им своего оппонента. Несколькими ударами мужчина попал по жизненно-важным органам своей жертвы. Тот скончался на месте.

После убийства мужчина со своими товарищами отнесли труп в машину, отвезли его к лесному массиву и закопали среди деревьев.

Во время следствия убийца и его соучастники во всем признались и показали место, где закопали труп.

ИСТОЧНИК KP.RU