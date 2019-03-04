Грабитель-неудачник угрожал взорвать магазин очков в Петербурге, но был схвачен

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-04T16:59:24+03:00

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Неудачливый грабитель намеревался обчистить магазин «Оптика» в Невском районе Петербурга, однако попал впросак. Мужчина прибегнул к серьезному методу угрозы – обещал взорвать торговое помещение. Но его словам не суждено было сбыться. Доблестная охрана быстро отреагировала на вызов и скрутила злодея.

- Около шести часов вечера в воскресение, 3 марта, в помещение магазина очков в доме 14 на проспекте Солидарности зашел мужчина. Проверять зрение или покупать очки в планах у него не было. Он начал угрожать 55-летнему продавцу и 40-летней оптометристу, что взорвет магазин, если ему срочно не отдадут всю выручку, - сообщается в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Продавец не растерялась. Незаметно для грабителя она успела нажать «тревожную» кнопку. Спустя три минуты в магазин ворвались сотрудники охраны, скрутили и обезвредили грабителя, а после передали его в полицию.

Неудачливым грабителем оказался 35-летний мужчина. За свою жизнь он уже был судим, а в данный момент нигде не работал. Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU