В Петербурге за зиму 2019 расплавили рекордные три миллиона кубометров снега

СЕГОДНЯ 17:19 2019-03-04T17:19:52+03:00

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Уходящая зима 2018-2019 годов в Петербурге оказалась рекордная по многим показателям. Из-за обильных снегопадов снегоплавильные и снегоприемные пункты города работали практически круглосуточно. В понедельник, 4 марта, было зафиксировано очередное рекордное достижение – с начала сезона, 29 ноября, на пунктах было принято и утилизировано три миллиона кубометров снега.

- Это стало рекордом не только прошлых зим Петербурга, но и этого сезона. Только за прошлый месяц, февраль, сотрудники ССП и СИСП приняли 2,5 миллиона кубометров снега, - сообщили в пресс-службе «Водоканала». – Для сравнения: зимой 2016-2017 было принято в половину раз меньше – 1,4 миллиона кубометров снежных масс, а за сезон 2017-2018 годов – 2,2 миллиона.

Активнее всего растапливали снег на пункте на Кушелевской дороге – там за сезон было уничтожено 312,8 тысяч кубометров снега. Следом идут пункты на Мебельной улице и Шкиперском протоке – 269,8 тысяч кубометров и 268,6 тысяч соответственно.

Что касается приема снега, то с начала этой зимы было вывезено почти миллион кубометров снега. Больше всего его было вывезено на пункты на Взлетной улице и набережной Обводного канала.

ИСТОЧНИК KP.RU