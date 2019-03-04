2019-03-04T17:42:42+03:00
Происшествия

В Колпино совестливый парень пришел в полицию и признался в убийстве

23-летний юноша зарезал человека, а потом не смог жить с этим грузом
Лилия КОЗЛОВА
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23-летний парень в Металлострое пришел в полицию и признался в убийстве23-летний парень в Металлострое пришел в полицию и признался в убийствеФото: Олег ЗОЛОТО
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В поселке Металлострой Колпинского района Петербурга 28 февраля был найдет труп. Тело гражданина лежало около дома 12 на Железнодорожной улице. На теле мертвеца были следы – ножевые ранения. Спустя некоторое время нашелся и убийца. Он лично пришел в полицию и рассказал о том, что совершил.

- После того, как был найдет труп, появилась информация и об его потенциальном убийце. Мужчина пришел к заправочной станции на той же Железнодорожной улице, нашел там сотрудников правоохранительных органов и сообщил о том, что совершил тяжкое преступление, - сообщили в Росгвардии Петербурга.

В 6:50 часов утра 28 февраля признавшийся в убийстве человек был задержан. Им оказался 23-летний парень. После исповеди молодого человека сразу же посадили в машину и направили в отделение полиции, где сотрудники установили его личность, а также разобрались в деталях его признания и самого инцидента.

По факту было возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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