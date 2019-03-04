В петербургской школе нашли участок радиоактивного загрязнения

СЕГОДНЯ 18:14 2019-03-04T18:14:42+03:00

В реках и каналах Петербурга за четыре дня обнаружили несколько нефтеразливов Фото: Артем КИЛЬКИН

Информация об этом направлена в Роспотребнадзор города

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За прошедшую неделю с 28 февраля по 3 марта в Петербурге поступило 254 обращения граждан, которые касаются вопросов экологической безопасности в городе. 40 раз специалисты выезжали на аварийные ситуации и последующие обследования. Было вывезено на уничтожение 100 килограмм нефтесодержащих отходов, а в школе №509 выявлен участок радиоактивного загрязнения.

- За неделю на водотоках города было собрано 30 кубических метров мусора и загрязнений, - сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Сотрудники экологической аварийной службы всегда находились в полной готовности. На акваториях реки Волковки в районе Касимовского моста и Горелого ручья в районе дома 36 по Ржевской улице были ликвидированы нефтеразливы. Также нефтепродукты были убраны на акватории реки Охты в районе дома 16 по Уткиному проспекту. Также собрано 400 килограм нефтеводяной смеси.

Выполнен один выход ледокола «Невская Застава» для предотвращения зажорных явлений в целях недопущения подтопления территорий Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU