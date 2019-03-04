Обманутые дольщики заблокировали Колтушское шоссе

СЕГОДНЯ 18:37 2019-03-04T18:37:51+03:00

Люди вышли на дорогу с требованием выдать им купленные квартиры [фото]

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Несчастные дольщики в Петербурге, которые никак не могут получить ключи от своих квартир, пошли на крайние меры. В понедельник, 4 марта, покупатели жилья в ЖК «Янино-парк» компании «СУ-155» вышли на Колтушское шоссе с плакатами в руках и перекрыли движение на дороге. Своей акцией дольщики требовали выдать им квартиры.

На фото, опубликованных в сети, видно, как дольщики толпятся вдоль дороги, из-за чего действительно образуется затор из машин. В руках у людей плакаты с лозунгами: «Бороться нету больше сил, в квартирах жить хотим», «Прекратите административно-строительный беспредел».

- Полностью дорогу не перекрывают, всех пропускают, но медленно. Фуры и грузовики сигналили в поддержку и никто не был против людей, - рассказали в социальных сетях очевидцы.

Обманутые дольщики вышли с требованием отдать им купленные квартирыФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Перекрывают Колтушское шоссе дольщики уже не в первый раз. Подобные акции проводились еще в июле 2014 года, когда вся эта история еще только начиналась.

В ЖК «Янино парк» планировалось построить 11 домов. На сегодняшний день еще ни один из них не был сдан и заселен.

ИСТОЧНИК KP.RU