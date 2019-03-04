Обманутые дольщики заблокировали Колтушское шоссе
Несчастные дольщики в Петербурге, которые никак не могут получить ключи от своих квартир, пошли на крайние меры. В понедельник, 4 марта, покупатели жилья в ЖК «Янино-парк» компании «СУ-155» вышли на Колтушское шоссе с плакатами в руках и перекрыли движение на дороге. Своей акцией дольщики требовали выдать им квартиры.
На фото, опубликованных в сети, видно, как дольщики толпятся вдоль дороги, из-за чего действительно образуется затор из машин. В руках у людей плакаты с лозунгами: «Бороться нету больше сил, в квартирах жить хотим», «Прекратите административно-строительный беспредел».
- Полностью дорогу не перекрывают, всех пропускают, но медленно. Фуры и грузовики сигналили в поддержку и никто не был против людей, - рассказали в социальных сетях очевидцы.
Обманутые дольщики вышли с требованием отдать им купленные квартирыФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Перекрывают Колтушское шоссе дольщики уже не в первый раз. Подобные акции проводились еще в июле 2014 года, когда вся эта история еще только начиналась.
В ЖК «Янино парк» планировалось построить 11 домов. На сегодняшний день еще ни один из них не был сдан и заселен.
ИСТОЧНИК KP.RU