2019-03-04T19:34:46+03:00
Общество

Худрук БКЗ «Октябрьский» и блокадница-благотворительница удостоены гран-при «Женщина года» в Петербурге

Самые сильные, инициативные, творческие и активные женщины получили награды [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Худрук БКЗ "Октябрьский" Эмма Лавринович получила гран-при "Женщины года"Худрук БКЗ "Октябрьский" Эмма Лавринович получила гран-при "Женщины года"Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Петербурге в понедельник, 4 марта, в преддверии 8 марта проходит награждение в рамках конкурса «Женщина года-2019». Торжественное мероприятие проходит в стенах Государственной резиденции К-2 на набережной реки Малой Невки, дом 6. Победительниц конкурса выбирало большое профессиональное жюри, которое удостоило внимания самых достойных.

- Про нее в городе знают все. Без нее ни один праздник не состоится. Она стала визитной карточкой Петербурга, - представила ведущая директора, художественного руководителя БКЗ «Октябрьский» Эмму Лавринович, которая была удостоена гран-при.

Решением жюри был учрежден еще один приз. Особой премии была удостоена известная в Петербурге блокадница Галина Яковлева, которая в свои 80 лет кормит, одевает и даже развлекает стариков и детей, которые нуждаются в поддержке.

- Она родилась в 1939 году, провела детство в блокадном Ленинграде, уехала на целину, освоила трактор. С 2008 года сама занимается общественно-полезным делом. Она как экспедитор развозит вещи, продукты людям, которые нуждаются в этом. Делает все бескорыстно и бесплатно, - отметили достоинства Яковлевой на церемонии.

Блокадница-благотворительница Галина Яковлева Фото: Артем КИЛЬКИН

Блокадница-благотворительница Галина ЯковлеваФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вручал награды женщинам временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Градоначальник поздравил победительниц конкурса, а также отметил, что в правительстве города стало больше представительниц прекрасного пола.

- Я считаю, что в государственной власти у нас должно быть как можно больше женщин, 50-60 процентов. Надо к этому стремиться, - заявил врио губернатора.

На церемонии выдавались награды в номинациях: общественная деятельность, образование, социальная работа, физическая культура и спорт, медицина, культура и искусство и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обманутые дольщики заблокировали Колтушское шоссе
В петербургской школе нашли участок радиоактивного загрязнения
В Колпино совестливый парень пришел в полицию и признался в убийстве
В Петербурге за зиму 2019 расплавили рекордные три миллиона кубометров снега
Грабитель-неудачник угрожал взорвать магазин очков в Петербурге, но был схвачен
Пропавшего два года назад петербуржца нашли мертвым в сестрорецком лесу
Метель, ветер, гололед: Перед 8 марта погода в Петербурге снова резко испортится
У петербургской дальнобойщицы-блогера украли документы и телефон в прямом эфире
Очередной день минирования в Петербурге: школы, детсад, ВУЗ
«Зенит» поздравил Малафеева с 40-летием
Шесть парков в Петербурге соединят велодорожками
Историческую усадьбу Орловых-Денисовых в Коломягах продают через сайт объявлений за 70 миллионов рублей
Верховный суд РФ подтвердил позицию «Петербургтеплоэнерго» по Карелии
Глава МВД прибыл в Петербург, чтобы лично представить нового руководителя главка Романа Плугина
Весна в Петербурге: На солнечной Петропавловке появились «моржи»
При БДТ могут создать попечительский совет
Почти 1400 ДТП произошло в Петербурге за выходные
В Колпино на улице Братьев Радченко лопнула труба с кипятком
Прокуратура потребовала вернуть декор на фасад дома на Малой Посадской