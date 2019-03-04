Худрук БКЗ «Октябрьский» и блокадница-благотворительница удостоены гран-при «Женщина года» в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:34 2019-03-04T19:34:46+03:00

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В Петербурге в понедельник, 4 марта, в преддверии 8 марта проходит награждение в рамках конкурса «Женщина года-2019». Торжественное мероприятие проходит в стенах Государственной резиденции К-2 на набережной реки Малой Невки, дом 6. Победительниц конкурса выбирало большое профессиональное жюри, которое удостоило внимания самых достойных.

- Про нее в городе знают все. Без нее ни один праздник не состоится. Она стала визитной карточкой Петербурга, - представила ведущая директора, художественного руководителя БКЗ «Октябрьский» Эмму Лавринович, которая была удостоена гран-при.

Решением жюри был учрежден еще один приз. Особой премии была удостоена известная в Петербурге блокадница Галина Яковлева, которая в свои 80 лет кормит, одевает и даже развлекает стариков и детей, которые нуждаются в поддержке.

- Она родилась в 1939 году, провела детство в блокадном Ленинграде, уехала на целину, освоила трактор. С 2008 года сама занимается общественно-полезным делом. Она как экспедитор развозит вещи, продукты людям, которые нуждаются в этом. Делает все бескорыстно и бесплатно, - отметили достоинства Яковлевой на церемонии.

Блокадница-благотворительница Галина ЯковлеваФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вручал награды женщинам временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Градоначальник поздравил победительниц конкурса, а также отметил, что в правительстве города стало больше представительниц прекрасного пола.

- Я считаю, что в государственной власти у нас должно быть как можно больше женщин, 50-60 процентов. Надо к этому стремиться, - заявил врио губернатора.

На церемонии выдавались награды в номинациях: общественная деятельность, образование, социальная работа, физическая культура и спорт, медицина, культура и искусство и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU