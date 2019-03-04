Кристина Агилера даст концерт в Петербурге летом 2019 года
Знаменитая певица из США, обладательница шести музыкальных наград «Грэмми» Кристина Агилера летом 2019 года приедет в Петербурге. В рамках европейского турне исполнительница множества хитов даст концерт на сцене «Ледового дворца» 21 июля. Информация об этом появилась на официальном сайте Агилеры.
- Спасибо за ваше терпение. Не могу дождаться, чтобы оказаться снова за границей, - написала певица в своем Instagram, презентуя европейский тур.
Турне The X Tour – первый европейский тур певицы за 13 лет. На концерте Агилера представит свой новый альбом Liberation, который вышел в свет летом 2018 года. Продюсерами пластинки стали Канье Уест, Майк Дин, Андерсон Пак и Рикки Рид.
38-летняя певица стала одной из 100 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stones. Ее музыкальная карьера началась в 8 лет.
Концерт 21 июля станет первым большим выступлением Кристины Агилеры в Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU