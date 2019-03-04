Кристина Агилера даст концерт в Петербурге летом 2019 года

СЕГОДНЯ 20:05 2019-03-04T20:05:09+03:00

Кристина Агилера приедет в Петербург летом 2019 с концертом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Знаменитая певица из США, обладательница шести музыкальных наград «Грэмми» Кристина Агилера летом 2019 года приедет в Петербурге. В рамках европейского турне исполнительница множества хитов даст концерт на сцене «Ледового дворца» 21 июля. Информация об этом появилась на официальном сайте Агилеры.

- Спасибо за ваше терпение. Не могу дождаться, чтобы оказаться снова за границей, - написала певица в своем Instagram, презентуя европейский тур.

Турне The X Tour – первый европейский тур певицы за 13 лет. На концерте Агилера представит свой новый альбом Liberation, который вышел в свет летом 2018 года. Продюсерами пластинки стали Канье Уест, Майк Дин, Андерсон Пак и Рикки Рид.

38-летняя певица стала одной из 100 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stones. Ее музыкальная карьера началась в 8 лет.

Концерт 21 июля станет первым большим выступлением Кристины Агилеры в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU