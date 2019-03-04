2019-03-04T20:24:11+03:00
Общество

Петербуржцы закрасили в центре города рекламу продажи наркотиков

Активисты вышли на улицу с краской и кисточками, чтобы скрыть опасную информацию
Лилия КОЗЛОВА
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Активисты закрасили рекламу наркотиков в центре Петербурга Фото: группа ВК "Центральный район за комфортную среду обитания"Активисты закрасили рекламу наркотиков в центре Петербурга Фото: группа ВК "Центральный район за комфортную среду обитания"
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Продавцы наркотиков в Петербурге последние годы потеряли всякий страх. Многие их них размещают рекламу интернет порталов или групп, где можно приобрести запрещенные вещества, прямо на фасадах домов. Вчера, 3 марта, петербургские активисты вышли на улицы с кисточками и красками для того, чтобы закрасить эти опасные надписи.

- У нас было два литра краски, пара кисточек, час свободного времени выходного дня и желание избавиться от рекламы продажи наркотиков, которая несколько недель подряд красуется на фасадах домов исторического центра города, - донесли свою идею в стиле главного персонажа фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» активисты в группе «Центральный район за комфортную среду обитания».

Петербуржцы выразили разочарование в связи с тем, что стрит-арт в Петербурге закрашивают в разы быстрее, нежели рекламу наркотиков. Чтобы исправить это недоразумение, они и вышли на улицы.

По словам неравнодушных петербуржцев, краски на все рекламные надписи не хватило. Однако многие жители города позитивно откликнулись на это мероприятие и некоторые предложили помочь в борьбе с распространением информации о наркотиках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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