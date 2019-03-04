2019-03-04T20:49:58+03:00
Общество

В 15 районах Петербурге обновят уличное освещение

Новые фонари зажгутся на детских и спортивных площадках, в жилых кварталах, на дорогах и улицах
Лилия КОЗЛОВА
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В 15 районах города модернизируют уличное освещениеВ 15 районах города модернизируют уличное освещениеФото: Олег ЗОЛОТО
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В 2019 году в 15 районах Петербурга зажгутся новые фонари. В Смольном в понедельник, 4 марта, обсудили модернизацию уличного освещения, а также субсидии «Ленсвет» на капитальный ремонт электрических сетей. За этот год обновление коснется 353 детских и спортивных площадок, 27 жилых домов, 16 крупных магистралей и улиц, 10 садов, парков и скверов.

- Новые фонари в 2019 году появятся на улице Бармалеева, Леснозаводской, в жилых кварталах в Красном селе, Ломоносове, а также в лесопарке Сосновка, - сообщили в Смольном.

Отмечается, что места для капитального ремонта и установки фонарей определялись с учетом обращений и запросов жителей Петербурга.

Также на совещание было принято решение сократить расход денег на модернизацию подсветки на телевизионной башне. Вместо запланированных 132 миллионов рублей на работы будет выделено 16,5 миллионов рублей. Сэкономленные 116 миллионов пойдут на ремонт сетей и замену светильников уличного освещения в пригородных районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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