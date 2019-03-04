Монтажник спас жизнь девушке, на которую упала глыба льда на Лиговском проспекте

СЕГОДНЯ 21:14 2019-03-04T21:14:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Петербурга в понедельник, 4 марта, монтажник окон спас жизнь молодой девушке. Отважный парень схватил петербурженку и оттолкнул ее от того места, куда свалилась с крыши огромная глыба льда. Все могло закончиться плачевно, если бы работник не заметил летящую льдину.

Глыба льда рухнула вниз во дворе на Лиговском проспекте в центральном районе Петербурга. Работавший рядом монтажник увидел, как летит лед и как раз под него идет девушка. Монтажник быстро среагировал и оттолкнул ее в сторону за секунду до того, как глыба бы рухнула петербурженке на голову.

- С этими льдинами реально по улицам страшно ходить. А монтажнику полагается премия. Герой, - оценили поступок мужчины жители Петербурга.

Спасенная петербурженка долго не могла отойти от шокаФото: СОЦСЕТИ

После чудесного спасения, девушка впала в шок и расплакалась. И здесь доблестный монтажник не бросил ее. Мужчина успокаивал петербурженку до тех пор, пока она не пришла в себя. Многие пользователи социальной сети, увидев эту ситуацию, посчитали, что это может стать началом красивой романтической истории, которая началась спасением и должна продрлжиться свадьбой.

ИСТОЧНИК KP.RU