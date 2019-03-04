2019-03-04T21:36:09+03:00
Общество

Выставка картин Фриды Кало и Диего Ривера откроется в марте в Петербурге

Шедевры живописи и графики супружеской пары, ставшей самой знаменитой в искусстве ХХ века представят в музее Фаберже
Лилия КОЗЛОВА
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Выставка картин Фриды Кало и Диего Ривера откроется в Петербурге Фото предоставлено: Музей ФабержеВыставка картин Фриды Кало и Диего Ривера откроется в Петербурге Фото предоставлено: Музей Фаберже
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Экспрессивные линии, цвета, замысловатые сюжеты, символы, эмоции и страсть – так можно охарактеризоваться работы двух великих художников ХХ века – Фриды Кало и Диего Ривера. Восхитительные полотна и графические работы мастеров кисти появятся на выставке в марте 2019 года в музее Фаберже в Петербурге. Фрида и Ривера не просто выдающиеся мастера своего дела. Они еще одна из самых знаменитых супружеских пар в искусстве.

- Картины художницы Фриды Кало - гремучая смесь мексиканских народных мотивов и наивного искусства в духе французских модернистов, а в их основе — история боли и любви, страсти и непонимания, которые сопровождали Фриду всю ее жизнь, - рассказали организаторы выставки.

Фрида и Ривера познакомились благодаря живописи. После долгих лет, пока Кало восстанавливалась после аварии, она принесла свои работы на оценку уже на тот момент маститому живописцу Диего Ривера. Тогда он обратил внимание на то, насколько юная художница необыкновенна чуткая и способная к наблюдению.

Фрида Кало и Диего Ривера Фото предоставлено: Музей Фаберже

Фрида Кало и Диего Ривера Фото предоставлено: Музей Фаберже

С 20 марта по 19 мая в музее Фаберже в Петербурге будет представлен масштабный выставочный проект «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний». Он включает в себя более 90 произведений обоих художников, от ранних до поздних. Дополняют экспозицию многочисленные фотографии и документальные фильмы о жизни и творчестве Фриды Кало и Диего Риверы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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