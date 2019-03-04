2019-03-04T21:49:38+03:00
Общество

В Петербурге разгребли завалы обрушившегося здания университета ИТМО

Несущие конструкции здания на улице Ломоносова укреплены
Лилия КОЗЛОВА
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В обрушившемся здании ИТМО завершился разбор заваловВ обрушившемся здании ИТМО завершился разбор заваловФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге завершились работы по разбору завалов в здании университета ИТМО в доме 9 на улице Ломоносова. О проделанной работе сегодня, 4 марта, отчитался начальник МЧС Петербурга Алексей Аникин. По его словам, слаженная работа структур позволила разгрести завалы раньше намеченного срока.

- За время аварийно-спасательных работ был демонтированы аварийные строительные конструкции кровли, перекрытий 5-го, 4-го и 3-го этажей. Несущие конструкции перекрытий здания усилены строительными опорами, установлены маяки и щелемеры. Также из здания вынесено дорогостоящее оборудование, - сообщили в Смольном.

В общей сложности разобрано около 2 тысяч кубических метров конструкций и мусора. Сейчас в здании ситуация уже полностью стабилизирована. Усиленные конструкции предотвратят повторное обрушение здания.

Напомним, что крыша корпуса ИТМО и перекрытия с пятого по первый этаж на улице Ломоносова обвалились вечером 16 февраля 2019 года. Благо, тогда никто из студентов и работников университета не пострадал. Из здания было эвакуировано 86 человек. Сейчас в этом корпусе не проходят занятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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