В Колпино 227 жилых домов провели ночь без тепла после коммунальной аварии

СЕГОДНЯ 08:19 2019-03-05T09:00:10+03:00

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Коммунальная авария, произошедшая утром 4 марта на перекрестке улиц Ленина и Братьев Радченко, оказалась серьезнее, чем думали поначалу. Из-за прорыва 800-миллиметровой трубы свыше 400 зданий остались без теплоснабжения.

- В зону аварии попала практически половина Колпино. Это школы, детские сады, больницы, поликлиники и роддом, а также жилые дома. Социальные объекты запитаны по обратной схеме, жителям тепло и горячая вода начнут поступать как только ремонт будет закончен, - заявил накануне вечером глава Колпинского района Анатолий Повелий в соцсетях.

При этом, по словам местных жителей, некоторые социальные учреждения, как 33-ю больницу, обогревали тепловыми пушками. Прохладно было в садиках и школах – всего их 55. Утром 5 марта здесь должны проверить температуру и решить, пускать детей внутрь, или нет.

По сообщению пресс-службы ГУП «ТЭК СПб», к 7 утра вторника ремонтные работы практически завершены, теплоснабжение и горячая вода должна вернуться дома колпинцев в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU