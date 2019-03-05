Самолеты не могут сесть в Пулково из-за сильного снегопада

СЕГОДНЯ 08:42 2019-03-05T08:42:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Непогода опять внесла коррективы в планы путешественников. На подлете к петербургскому аэропорту Пулково в воздухе кружат несколько самолетов, ожидающих хорошей погоды для посадки. А пока в воздухе пилоты жгут топливо, на земле своих рейсов ждут пассажиры.

По состоянию на 7:45 5 марта вокруг Пулково «нарезали круги» рейсы из Москвы, Сыктывкара, Новосибирска и Оренбурга. Еще несколько рейсов, но уже на вылет из Петербурга, по причине непогоды отправились не в свое время.

Больше десяти бортов в Москву, Минск, Ригу, Франкфурт-на-Майне, Хельсинки и другие города вылетели из Пулково с задержками в один-два часа. И, скорее всего, проблемы из-за снегопада продолжатся. Это будут так называемые веерные задержки, когда из-за позднего прибытия рейса, его отправление в обратном направлении также переносится по времени.

В настоящее время задержанными числятся самолеты в Москву, Краснодар, Алматы, Худжанд. Впрочем, ситуация может меняться в обе стороны. Самый сильный снегопад был ночью и утром, но и днем синоптики обещают слабую метель с мокрым снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU