Из-за ночной метели утром вторника Петербург встал в 9-балльных пробках

СЕГОДНЯ 09:17 2019-03-05T09:17:23+03:00

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Ночной снегопад оказался неприятным сюрпризом не только для коммунальных служб, которые кое-где просто «забыли» выехать на уборку дорог, но и для водителей, вставших по этой же причине в 9-балльные пробки.

Пик затруднений пришелся на 8:30-9:00, когда все горожане спешили на работу. И если затруднения начались уже около 7 утра, то через пару часов город просто встал. Ситуация осложняется массовыми ДТП, в которые попадают опаздывающие по делам водители.

Так утром 5 марта пробка в обе стороны собралась на Красносельском шоссе в районе Горелово, где столкнулись сразу несколько автомобилей. Политехническую улицу практически полностью перекрыл поворачивавший на кольцо трамвай, в который врезалась машина такси.

Но хуже всего, традиционно, в центральной части города. Там все окрашено в красный цвет. Но неприятности есть не только на дорогах, но и воздухе. Из-за непогоды в Пулково не могли сесть несколько самолетов. А полтора десятка рейсов вылетели из Петербурга с серьезными задержками.

ИСТОЧНИК KP.RU