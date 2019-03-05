2019-03-05T09:49:06+03:00
Общество

В Шушарах сданы три долгостроя

Корпуса почти на тысячу квартир прошли проверку Госстройнадзора
Петр КИБЕР
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В Шушарах достроили три проблемных дома.В Шушарах достроили три проблемных дома.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Еще три дома, числившиеся в списке долгостроев, наконец перешли в статус сданных. Два объекта в поселке Ленсоветовский и один в центральной части Шушар приняты Госстройнадзором и вскоре пойдет под заселение.

- Проверку прошли два корпуса: номер 5 и номер 10 на 304 квартиры, в поселке Ленсоветовский, которыми ранее занимался застройщик «Титан» и корпус 7.1 на 648 квартир, в поселке Шушары (застройщик «СК «Дальпитерстрой»), - сообщает пресс-служба городского комитета по строительству.

Служба Государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) Петербурга уже выдала заключения о соответствии трех многоквартирных жилых домов нормативам и вскоре дольщики смогут въехать в свои, очень долгожданные квартиры.

Напомним, что недавно были сданы несколько корпусов другого проблемного жилого комплекса – «Новая Каменка» в Приморском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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