Подросток получил ожоги неудачно заправив зажигалку бензином

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-05T10:14:48+03:00

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Полиция Невского района Петербурга проводит проверку после сигнала от медиков, которые сообщили о 14-летнем подростке, получившем серьезные ожоги. Накануне вечером ребенка экстренно госпитализировали в одну из городских клиник.

- В 00:05 5 марта из Детской городской больницы поступила телефонограмма о том, что вечером 4 марта из подъезда дома 124 по Октябрьской набережной с термическими ожогами живота, обеих кистей, обеих бедер, предплечья и ягодицы, в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2004 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

После того, как сигнал поступил в отделение, стражи порядка отправились навестить родителей пострадавшего. На вопрос, как так получилось, мать подростка рассказала, что ее сын, на лестничной клетке, пытался заправить зажигалку бензином, но облился. В этот момент жидкость вспыхнула. Пока школьник срывал с себя горящую одежду он и успел получить ожоги.

Сейчас проверкой всех обстоятельств ЧП занимаются сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU