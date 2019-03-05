2019-03-05T10:44:13+03:00
Происшествия

Школу в Приморском районе по телефону «заминировала» восьмиклассница

Теперь в отношении девушки заведено уголовное дело
Петр КИБЕР
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Школу Приморского района "заминировала" 14-летняя восьмиклассница.Школу Приморского района "заминировала" 14-летняя восьмиклассница.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Вчера, 4 марта Петербург накрыло очередной, но все же небольшой волной ложных минирований. Под эвакуацию попали около десяти учебных заведений, в их числе и совмещенная с детским садом школа номер 655 Приморского района. Ее, как оказалось, «заминировала» ученица восьмого класса.

- 4 марта, в 11:03, в службу «112» с неустановленного телефонного номера позвонила неизвестная (по голосу - подросток) и сообщила, о том, что школа заминирована, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Из-за сообщения школьников, а также воспитанников детского сада вывели на улицу. В течение часа дети мерзли на снегу, пока здание осматривали саперы. В 12:30 всех запустили внутрь.

А сотрудники полиции тем временем установили звонившего. Им оказалась 14-летняя восьмиклассница из той же школы. В отношении девушки завели уголовное дело, а также взяли с нее обязательство о явке в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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