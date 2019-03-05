2019-03-05T11:06:24+03:00
Авто

Самая длинная пробка на утро 5 марта в Петербурге составила 7,5 км

Затор растянулся от Колпинского шоссе до 3-го Бадаевского проезда
Степан СТЕПАНОВ
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Петербург накрыло снегопадом.Петербург накрыло снегопадом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сильнейший снегопад накрыл Санкт-Петербург в ночь на 5 марта. Утром во вторник горожане столкнулись уже с привычной этой зимой проблемой - сугробами на тротуарах и проезжей части. Сложнее всего пришлось тем, кто сегодня решил поехать на работу наземным транспортом, а не на метро.

По данным Яндекс.Пробки, самая длинная пробка для составила 7,5 км: она протянулась от Колпинского шоссе до 3-го Бадаевского проезда. Аналитики отмечают, что это рекорд недели.

А вот необычно сложная пробка произошла на проспекте Маршала Блюхера, Кантемировской улице, Кантемировском мосту, проспекте Медиков, от Лабораторного проспекта до Петропавловского моста. В пробке длиной 5.5 км можно потерять 50 минут, что на 23 минуты больше, чем в обычный, не снежный день.

Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 5 марта составила 9 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно.

Наиболее загруженные магистрали в Санкт-Петербурге были и пока остаются: проспект Стачек в центр (9 баллов), Заневский проспект - проспект Косыгина в центр (9 баллов), проспект Культуры - Тихорецкий проспект в центр (9 баллов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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