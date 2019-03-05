2019-03-05T11:16:12+03:00
Происшествия

В Приморском районе шестиклассница потеряла невинность в машине с незнакомцем

По словам родителей девочки, все произошло еще в октябре прошлого года
Петр КИБЕР
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В Петербурге 12-летняя школьница лишилась невинности в припаркованной машине.В Петербурге 12-летняя школьница лишилась невинности в припаркованной машине.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Приморского района проводит проверку по заявлению родителей 12-летней девочки, которая в октябре прошлого года потеряла невинность в припаркованном у озера Долгое автомобиле.

- По словам заявителя, инцидент произошел осенью 2018 года. Девочка, которой на тот момент было 12 лет, вступила в половую связь с мужчиной прямо в припаркованной машине, - пишет «Мойка 78».

Сама шестиклассница решилась рассказать обо всем родителям только сейчас. После этого отец ребенка пошел в полицию. По предварительной информации, неизвестный мужчина растлил несовершеннолетнюю на парковку у парка «Озера Долгое» неподалеку от улицы Маршала Новикова.

В настоящее время полиция проводит проверку слов ребенка. Если они подтвердятся, то будет принято решение о возбуждении уголовного дела, а неизвестного совратителя объявят в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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