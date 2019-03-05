2019-03-05T14:16:56+03:00
Общество

В Смольном пообещали справиться с новыми снегопадами

В Петербурге дано распоряжение организовать активную уборку улиц
Лилия КОЗЛОВА
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Коммунальщикам придется справиться с новыми снегопадами в ПетербургеКоммунальщикам придется справиться с новыми снегопадами в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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Утром во вторник, 5 марта, коммунальные службы Петербурга пришли в состояние легкого шока. Только в Смольном отчитались о том, что в городе убрано 90 процентов улиц, как снова Северную столицу замело. Причем снегопад оказался достаточно сильным.

Около 8 часов утра вокруг «Пулково» нарезали круги рейсы из Москвы, Новосибирска и Оренбурга. Самолеты не могли сесть из-за сильной метели.

В Смольном 5 марта состоялось заседание в связи с ухудшением погоды. На нем временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов дал указания по организации уборки снега вице-губернатору Бондаренко, главам районов и органам местного самоуправления в пригородах.

- За январь-февраль мы многому научились, сконцентрировали силы. Схемы отработаны. Знаем, что делать в первую очередь. Уверен, мы с этой ситуацией справимся, - отметил врио градоначальника.

Ситуация в городе действительно оказалась сложная. Из-за ночной метели утром во вторник автомобилисты Петербурга встали в 9-балльных пробках. Самая длинная растянулась на 7,5 километров от Колпинского шоссе до 3-го Бадаевского проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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