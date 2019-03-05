2019-03-05T14:25:01+03:00
Происшествия

Первой жертвой ночного снегопада стал 55-летний водитель такси

В ночь на 5 марта мужчина врезался разделительное ограждение на Яхтенной улице и погиб
Петр КИБЕР
Поделиться:
На Яхтенной улице водитель такси врезался в ограждение и погиб.На Яхтенной улице водитель такси врезался в ограждение и погиб.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДДД Приморского района Санкт-Петербурга устанавливают все обстоятельства смертельной аварии, которая произошла в ночь на 5 марта на Яхтеной улице. Здесь о разделительное ограждение разбилось такси.

- По неустановленным причинам водитель 1964 года рождения совершил на перильно-пешеходное ограждение. В результате аварии мужчина скончался, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Пока неизвестно, что стало первопричиной гибели 55-летнего мужчины. Возможно, что это последствия удара после того, как машину занесло на заснеженной трассе, а может быть человеку стало плохо за рулем и уже потом неуправляемый «Фольксваген» влетел в ограждение.

Напомним, что ночью на город обрушился сильный снегопад, из-за чего в утренние часы произошло множество ДТП а на дорогах образовались 9-балльные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге найден самый долгий светофор
В петербургском метрополитене рассказали о навигации в подземке
Снегоуборщик снес зеркала припаркованных машин в Московском районе Петербурга
Собаки лают, дети плачут: Съемки «Серебряных коньков» разбудили жителей Гатчины
В Смольном пообещали справиться с новыми снегопадами
Из-за игры «Зенит»-«Вильярреал» в Петербурге ограничат движение транспорта
В Приморском районе шестиклассница потеряла невинность в машине с незнакомцем
Самая длинная пробка на утро 5 марта в Петербурге составила 7,5 км
Школу в Приморском районе по телефону «заминировала» восьмиклассница
Подросток получил ожоги неудачно заправив зажигалку бензином
В Шушарах сданы три долгостроя
Из-за ночной метели утром вторника Петербург встал в 9-балльных пробках
Самолеты не могут сесть в Пулково из-за сильного снегопада
В Колпино 227 жилых домов провели ночь без тепла после коммунальной аварии
Прогноз погоды на 5 марта в Санкт-Петербурге: Мокрый снег, метель
В Петербурге разгребли завалы обрушившегося здания университета ИТМО
Выставка картин Фриды Кало и Диего Ривера откроется в марте в Петербурге
Монтажник спас жизнь девушке, на которую упала глыба льда на Лиговском проспекте
В 15 районах Петербурге обновят уличное освещение
Петербуржцы закрасили в центре города рекламу продажи наркотиков
Кристина Агилера даст концерт в Петербурге летом 2019 года