Первой жертвой ночного снегопада стал 55-летний водитель такси

СЕГОДНЯ 14:25 2019-03-05T14:25:01+03:00

На Яхтенной улице водитель такси врезался в ограждение и погиб. Фото: Алексей ФОКИН

В ночь на 5 марта мужчина врезался разделительное ограждение на Яхтенной улице и погиб

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Сотрудники ГИБДДД Приморского района Санкт-Петербурга устанавливают все обстоятельства смертельной аварии, которая произошла в ночь на 5 марта на Яхтеной улице. Здесь о разделительное ограждение разбилось такси.

- По неустановленным причинам водитель 1964 года рождения совершил на перильно-пешеходное ограждение. В результате аварии мужчина скончался, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Пока неизвестно, что стало первопричиной гибели 55-летнего мужчины. Возможно, что это последствия удара после того, как машину занесло на заснеженной трассе, а может быть человеку стало плохо за рулем и уже потом неуправляемый «Фольксваген» влетел в ограждение.

Напомним, что ночью на город обрушился сильный снегопад, из-за чего в утренние часы произошло множество ДТП а на дорогах образовались 9-балльные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU