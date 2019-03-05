2019-03-05T15:00:54+03:00
Общество

Собаки лают, дети плачут: Съемки «Серебряных коньков» разбудили жителей Гатчины

Грохотало по всему городу, а над парком поднимались яркие всполохи [видео]
Петр КИБЕР
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В Гатчинском парке ночью снимали кино. Громко. Местные жители были недовольны. Фото: vk.com/gatchina.palaceВ Гатчинском парке ночью снимали кино. Громко. Местные жители были недовольны. Фото: vk.com/gatchina.palace
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Шум, гам и хлопки взрывов разбудили глубокой ночью жителей Гатчины. Удивленные горожане выглядывали в окна и спрашивали в соцсетях что случилось. А на окраинах города все также грохотало.

- Что за грохот и пальба?! Живу на Красноармейском, за этот час уже 5 серий залпов, по 3-4 за раз! Моя собака дома лает, наверху семья многодетная с малышами, проснулись и плачут, сколько людей перебудили! – писали возмущенные люди в группе «ВКонтакте» «Моя Гатчина».

Лишь утром стало понятно, что в парке Гатчинского замка снимают кино. Об этом рассказали любители утренних пробежек.

- На дорожках тяжелый транспорт. Кабели высокого напряжения без ограды. Палатки на газонах. Снимают фильм «Серебрянные коньки», - пишут возмущенные спортсмены.

Грохот в Гатчине в ночь на 5 марта.Съемки фильма "Серебряные коньки" разбудили жителей пригорода Петербурга. Видео: "Моя Гатчина" "Вконтакте"

При этом людей возмутило, что самих любителей бега дирекция парка раньше 6:30 утра на территорию не пускает, а съемочную группу ночью – пожалуйста. Обиженные и невыспавшиеся горожане решили просто так дело не оставлять и жаловаться в прокуратуру, Роспотребнадзор и местную администрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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