Кто крайний: В Девяткино очередь на маршрутку растянулась на несколько метров

СЕГОДНЯ 16:53 2019-03-05T16:53:42+03:00

Очередь на маршрутку в Девяткино не поместилась в кадр Фото: группа ВК "Девяткино онлайн"

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Из-за обильного снегопада, который обрушился на Петербург во вторник, 5 марта, автомобили и общественный транспорт двигаются по городу с большим затруднением. Жители Девяткино выстроились в многометровую очередь в ожидании маршрутки до метро.

- Какой смысл стоять по 15-20 минут в очереди на маршрутку, если идти до метро тоже самое время, - удивились в социальных сетях местные жители.

На фотографии, опубликованной в сети, огромная очередь растянулась на несколько метров от остановки транспорта, вдоль дороги и домов. Шеренга ожидающих оказалась такой длины, что даже не попала целиком в кадр. В комментариях к этому фото петербуржцы стали шутя рекламировать свои услуги частного извоза, предлагая со скидкой подвезти граждан до метро.

Такие большие очереди на транспорт наблюдаются не только в Девяткино, но и других больших спальных районах Петербурга и пригорода. Такую же картину можно каждый день наблюдать на популярных остановках в Кудрово. Там подобные очереди выстраиваются в три ряда. Также жалобы поступают и на очереди у метро «Дыбенко».

В соцсетях фотографию очереди в Девяткино сравнили с очередями за продуктами в СССР или к мавзолею Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU