2019-03-05T16:58:56+03:00
Авто

Из-за снегопада в Петербурге и Ленобласти произошло уже 746 ДТП

Сотрудники ГИБДД призывают автолюбителей быть предельно внимательными и осторожными на дороге
Степан СТЕПАНОВ
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Из-за снегопада в Петербурге огромные пробки.Из-за снегопада в Петербурге огромные пробки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Снегопад, обрушившийся на Санкт-Петербург, привел к сложной дорожной ситуации. Помимо заторов, в городе на Неве резко увеличилось количество ДТП. По последним данным от Отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за первую половину дня, 5 марта 2019 года, зафиксировано 746 заявок аварий. Как отметили сотрудники Госавтоинспекции, это больше, чем в обычные дни. При этом ситуацию характеризуют как стабильную.

- Для сравнения, вчера, 4 марта, число заявок составляло 750, - пояснили в региональном ГИБДД. - Призываем автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Рекомендуем избегать резких торможений и выбирать скорость движения, исходя из погодных условий и дорожной ситуации.

Синоптики в свою очередь прогнозируют, что в ближайшие дни снегопады в Петербурге прекратятся. Ожидается потепление и снег с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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