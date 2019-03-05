В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за погоды
Метель, которая началась в ночь на вторник, 5 марта, в Петербурге к вечеру превратится в шквальный ветер. Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило горожан об усилении ветра к вечеру. В Северной столице объявлен «желтый» уровень опасности.
- ПО данным гидрометцентра Петербурга после 17:00 вечера ветер в городе усилится. Скорость порывов будет достигать 20 метров в секунду. Бушевать стихия больше всего будет с пяти до восьми часов вечера, - предупредили в пресс-службе МЧС.
Мощный ветер продолжит дуть в городе и в среду, 6 марта. По прогнозам синоптиков завтра в Петербурге порывы ветра будут достигать 12-15 метров в секунду.
В связи с разбушевавшейся стихией, спасатели напоминают жителям города, что сильный ветер может быть опасным. Передвигаясь по улице, пешеходам стоит держаться подальше от плохо закрепленных конструкций, рекламных щитов и столбов. Автомобилистам также не рекомендуется парковать автомобили рядом с подобными местами, а также деревьями, которые могут упасть, сломившись под силой ветра.
ИСТОЧНИК KP.RU