В ДТП иномарки и автобуса в Петродворцовом районе пострадал мужчина
В Петродворцовом районе Петербурга произошло массовое ДТП. Два автомобиля и автобус стали участниками аварии. Инцидент произошел днем во вторник, 5 марта, напротив дома 1 по Ораниенбаумскому шоссе. В результате одному человеку потребовалась помощь врачей.
- Столкновение произошло около 16:05 часов во вторник. 33-летний мужчина ехал за рулем автомобиля марки «Ниссан Ноут» по шоссе. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и влетел в автобус, - сообщили в пресс-службе отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу.
После удара «Ниссан» развернуло и он остался стоять, прислонившись задним бампером к автобусу, который следовал по маршруту №200. Также под удар попал и автомобиль «Форд». У автобуса разбито лобовое стекло и передний бампер разлетелся на куски.
После ДТП оказалось, что 51-летний водитель автобуса не пострадал, пассажиры тоже. Водитель «Форда» также остался цел. А вот автомобилисту из «Ниссана» вызвали скорую помощь. В аварии он получил травмы средней тяжести.
Сейчас движение на Ораниенбаумском шоссе в месте аварии перекрыто и организован объездной путь. Сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют обстоятельства, при которых произошло ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU