РЖД выпустит лимитированный проездной на «Сапсан»

СЕГОДНЯ 17:59 2019-03-05T17:59:39+03:00

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Петербург и Москва – две столицы России, два очень важных города страны, которые обрасли деловыми и человеческими связями. Многие люди живут сразу на два города, ездят туда-сюда на работу, проводят по 4 часа в одну сторону в скоростном поезде. Специально для частых пассажиров, РЖД выпустило лимитированную карту «Деловой проездной» на «Сапсан». Об этом стало известно во вторник, 5 марта.

- Карта «Деловой проездной Сапсан Club» позволит пассажирам сэкономить до 80 процентов стоимости билета, если покупать его в эконом-класс в день отправления. Так стоимость поездки может составить от 925 рублей, - рассказали в пресс-службе РЖД.

Стоимость такого проездного начинается от 38 тысяч рублей, в зависимости от количества поездок – 40 или 80, и классов обслуживания. При этом, откатать все поездки надо за один год, иначе срок действия ее закончится и поездки сгорят.

Купить проездной на «Сапсан» можно будет уже со среды, 7 марта, в кассах дирекции скоростного сообщения РЖД в Петербурге и Москве. При этом количество карт ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU