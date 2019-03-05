2019-03-05T19:10:41+03:00
Общество

К 8 марта два миллиона роз и тюльпанов вырастили в Ленобласти

Цветоводством занимаются пять крупных тепличных хозяйств в области
Лилия КОЗЛОВА
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К 8 Марта в Ленобласти вырастили розы и тюльпаныК 8 Марта в Ленобласти вырастили розы и тюльпаныФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Совсем скоро один из главных весенних праздников – 8 Марта. В этот день принято дарить женщинам цветы. Специально к международному женскому дню в Ленинградской области вырастили около двух миллионов нежных роз и прекрасных тюльпанов, которые будут радовать глаз представительниц прекрасного пола Петербурга.

- Выращиванием цветов в Ленобласти занимаются пять крупных тепличных хозяйств. Сейчас они обеспечивают 50 процентов рынка двух регионов и даже отправляют цветы в более чем 10 субъектов страны, - рассказали в администрации 47-го региона.

В 2018 году в теплицах Ленобласти с заботой было выращено более 30 миллионов роз и около пяти миллионов тюльпанов и других весенних луковичных цветов. В нынешнем году планируется не снижать темп. Поэтому на выращивание роз в области будет выделено около 10 миллионов рублей.

Все выращенные специально к празднику цветы уже поступили в петербургские магазины, где мужчины могут выбрать для своих женщин самые красивые бутоны роз на 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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