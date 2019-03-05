На Киевском шоссе в Ленобласти разбилось около 20 машин

СЕГОДНЯ 19:36 2019-03-05T19:36:43+03:00

На трассе в Ленобласти произошло сразу несколько ДТП Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за сильного снегопада во вторник в Петербурге и области происходят массовые аварии [видео]

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Вторник, 5 марта, для автомобилистов Петербурга и Ленобласти выдался тяжелым. Маленькие улицы и большие трассы в час пик встали в 9-балльних пробках из-за сильного снегопада. На дорогах произошло множество аварий. Так, в Гатчинском районе на небольшом участке между двумя деревнями практически одновременно участниками ДТП стали около 20 машин.

- В районе деревни Зайцево и деревни Дони разбилось около семи машин, - поведал очевидец в социальных сетях.

Другой автомобилист рассказал, что в том же месте насчитал около 20 автомобилей. Аварии растянулись на несколько километров по Киевскому шоссе.

Судя по видео, опубликованному в сети, особо сильных столкновений между машинами не было. Информации о пострадавших водителях или пассажирах не поступало. Несколько аварий растянулось вдоль трассы на расстоянии всего в нескольких метрах друг от друга.

Массовые аварии на Киевском шоссе в Ленобласти .

По всей видимости, ДТП происходят из-за обильных снегопадов, которые завалили дороги и усложнили ситуацию для автомобилистов. Сотрудники дорожной полиции и МЧС напоминают, что при таких погодных условиях надо быть более внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU