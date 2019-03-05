В Петербурге изменили контроль за продажей алкоголя

СЕГОДНЯ 20:22 2019-03-05T20:31:02+03:00

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В Петербурге утвердили новый порядок регионального контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. В нормативный акт входят основные понятия, которые будут использоваться при проверках. В основном они касаются вопросов соблюдения требований российского законодательства участниками алкогольного рынка. Как сообщили в Смольном, документ был подписан во вторник, 5 марта, временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга.

Деятельность контроля ориентирована на соблюдение норм и правил в области производства и оборота этилового спирта.

- Цель регионального контроля – защита нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, а также экономических интересов России и Петербурга, - сообщили в Смольном.

Насколько известно, теперь малый бизнес сможет немного «выдохнуть», так как продавцов, торгующих алкоголем по лицензии, должны будут избавить от плановых проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU