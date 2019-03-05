2019-03-05T20:59:35+03:00
Общество

Петербуржцев предупредили, что выходить на лед озера Сестрорецкий Разлив опасно

На водоеме проходят работы по подготовке к весеннему половодью
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржцев попросили не выходить на лед озера Сестрорецкий РазливПетербуржцев попросили не выходить на лед озера Сестрорецкий РазливФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Петербуржцев и особенно жителей Курортного района предупредили о крайней опасности при выходе на лед озера Сестрорецкий Разлив. Накануне, 4 марта, на водоеме начались работы по снижению уровня воды. Это необходимо для того, чтобы весеннее половодье без аварий прошло через гидротехнические сооружения, которые находятся в ведении ГУП «Ленводхоз».

- Понижение уровня воды в водохранилище будет проводиться до следующего понедельника, 11 марта 2019 года, включительно, - сообщили в пресс-службе администрации Курортного района.

В целом выходить на лед после недолгой оттепели в Петербурге стало не безопасно. Если в городе Неву еще покрывает достаточно толстый лед, то в Ленобласти на акватории Ладожского озера лед уже пошел.

Несмотря на то, что в бухте Петрокрепость и Волховской губе толщина льда достигает в некоторых местах 25-40 сантиметров, уже разрушился припай в северо-восточной части озера. В некоторых районах наблюдаются трещины на ледяном покрове. В целом Ладожское озеро покрыто льдом только на 40 процентов.

В связи с этим, хоть прогулки по льду и приносят порой большое удовольствие, с наступлением весны лучше отложить это хобби до следующей зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор Дома офицеров ЗВО в Петербурге арестована за взятку
К вечеру вторника в Петербурге может выпасть до 15 сантиметров снега
В Петербурге изменили контроль за продажей алкоголя
На Киевском шоссе в Ленобласти разбилось около 20 машин
К 8 марта два миллиона роз и тюльпанов вырастили в Ленобласти
К новому учебному году в Петербурге откроют пять школ и пять детских садов
РЖД выпустит лимитированный проездной на «Сапсан»
В ДТП иномарки и автобуса в Петродворцовом районе пострадал мужчина
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за погоды
Из-за снегопада в Петербурге и Ленобласти произошло уже 746 ДТП
Кто крайний: В Девяткино очередь на маршрутку растянулась на несколько метров
Компания Л1 вывела на рынок новый дом
В Петербургской гимназии загорелась проводка
В Петербурге найден самый долгий светофор
В петербургском метрополитене рассказали о навигации в подземке