Петербуржцев предупредили, что выходить на лед озера Сестрорецкий Разлив опасно

СЕГОДНЯ 20:59 2019-03-05T20:59:35+03:00

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Петербуржцев и особенно жителей Курортного района предупредили о крайней опасности при выходе на лед озера Сестрорецкий Разлив. Накануне, 4 марта, на водоеме начались работы по снижению уровня воды. Это необходимо для того, чтобы весеннее половодье без аварий прошло через гидротехнические сооружения, которые находятся в ведении ГУП «Ленводхоз».

- Понижение уровня воды в водохранилище будет проводиться до следующего понедельника, 11 марта 2019 года, включительно, - сообщили в пресс-службе администрации Курортного района.

В целом выходить на лед после недолгой оттепели в Петербурге стало не безопасно. Если в городе Неву еще покрывает достаточно толстый лед, то в Ленобласти на акватории Ладожского озера лед уже пошел.

Несмотря на то, что в бухте Петрокрепость и Волховской губе толщина льда достигает в некоторых местах 25-40 сантиметров, уже разрушился припай в северо-восточной части озера. В некоторых районах наблюдаются трещины на ледяном покрове. В целом Ладожское озеро покрыто льдом только на 40 процентов.

В связи с этим, хоть прогулки по льду и приносят порой большое удовольствие, с наступлением весны лучше отложить это хобби до следующей зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU