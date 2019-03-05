К вечеру вторника в Петербурге может выпасть до 15 сантиметров снега

СЕГОДНЯ 21:16 2019-03-05T21:16:14+03:00

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Неожиданная мощная метель во вторник, 5 марта, скрыла снегом улицы, дороги, дома в Петербурге. Снег пошел в 3:25 часов ночи и не прекращается с наступлением вечера. Уже утром на улицы выпало около 10 сантиметров снега, ближе к ночи его может выпасть до 15 сантиметров, а может и больше.

- На борьбу со снегопадом во вторник вышли 858 специальных машин и 1061 работников ручной уборки. Причем, в это число не входят техника и дворники, которые метут снег и расчищают дорожки и тротуары во дворах домов, - рассказали в пресс-службе Смольного.

С самого утра уборочные машины подметают улицы в Петербурге. Ключевые магистрали техника прошла несколько раз. Но так как снегопад даже и не думает прекращаться, подметание необходимо повторять вновь и вновь.

Судя по данным интерактивной карты, на девять вечера снегоуборочная техника продолжает работать в городе. Больше всего спецмашин сейчас находятся на Суздальском проспекте и Северной проспекте в Выборгском районе, на Парашютной улице в Приморском районе, а также техника равномерно распределена по центральным районам Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU